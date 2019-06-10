Geredeli’ye memleketinde nazar değdi

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İlimizde faaliyet gösteren dernekler arasında yer alan Bartın Dernekler Federasyonu'nda Kadın Kollar Başkanlığı yapan Bahriye Geredeli, tatil için gittiği memleketi Bartın’da düşerek ayağını sakatladı. Hastaneye kaldırılan ve tedavisi gerçekleştirilen Geredeli’nin tedavisinin evinde devam ettiği öğrenilirken, çalışkan başkanı sevenlerinin yalnız bırakmadığı belirtildi.