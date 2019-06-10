İlimizde faaliyet gösteren dernekler arasında yer alan Bartın Dernekler Federasyonu'nda Kadın Kollar Başkanlığı yapan Bahriye Geredeli, tatil için gittiği memleketi Bartın’da düşerek ayağını sakatladı. Hastaneye kaldırılan ve tedavisi gerçekleştirilen Geredeli’nin tedavisinin evinde devam ettiği öğrenilirken, çalışkan başkanı sevenlerinin yalnız bırakmadığı belirtildi.
Bugün 16:03 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 16:05 TSİ
Geredeli’ye memleketinde nazar değdi
İlimizde faaliyet gösteren dernekler arasında yer alan Bartın Dernekler Federasyonu'nda Kadın Kollar Başkanlığı yapan Bahriye Geredeli, tatil için gittiği memleketi Bartın’da düşerek ayağını sakatladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz