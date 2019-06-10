Bıyık, mutluluklara ortak oluyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonunda Darıcalı vatandaşların düğünlerine katıldı. Vatandaşların mutluluklarına ortak olan Başkan Bıyık, mutlu anlarını da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Katıldığı düğünler hakkında konuşan başkan Bıyık, “Darıca’lı ailelerimizin en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Hafta sonumuzda Darıcalı vatandaşlarımızı yine yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak olduk. Genç çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.