Gebze Gençlik’ten anlamlı proje

Gebze Gençlik Merkezi, ‘İnsanlık Yetim Kalmasın’ diyerek başlattığı bağış kampanyasında elde edilen geliri, genel merkezine gönderdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan, “Her Gençlik Merkezinin Bir Yetim Kardeşi Olsun, İnsanlık Yetim Kalmasın Projesi ile dünyanın farklı yerlerindeki yetimlere sahip çıkıyoruz. Yıl içerisinde her ay, yetimlerimizin yüzlerini güldürmek üzere uygulanan bu hayırlı projeye vicdan sahibi duyarlı milletimizin destek vereceğine ve kumbaralarımızın sizlerin de desteği katkıları ile dolup taşacağına inanıyoruz” dedi.