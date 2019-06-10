Engelli vatandaşın yüzünü güldürdüler

MHP Gebze İlçe Başkanlığı’na bağlı Aksesapağı Bölge Başkanlığı, MHP Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural’ın görevlendirmesi ve teşkilatlardan sorumlu Başkan Ali Yarsız’ın destekleriyle ihtiyacı olan bir vatandaşa tekerlekli sandalye yardımında bulundu. MHP Akse Sapağı Bölge Başkanlığı gerçekleştirilen yardım hakkında yaptığı açıklamada, “Murat kardeşimizin ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi bölge başkanlığı olarak hediye ettik. Kıymetli babaannemizin ellerinden öpüyor, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun”ifadelerine yer verdi.