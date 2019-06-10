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Minik kalplerden, büyük icraat

Gölcük Saraylı İlköğretim Okulu öğrencileri, ‘Mavi Kapak Projesi’ kapsamında topladığı kapakları, Engelsiz Yaşam Merkezi’ne teslim etti.
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Gölcük Saraylı İlköğretim İlköğretim Okulu öğrencileri örnek bir davranış sergilediler. Sosyal sorumluluk bilincini kazanmak amacıyla dönem boyunca biriktirdikleri mavi kapakları Okul Müdürleri Songül Bayraktar ve Müdür yardımcıları nezaketinde Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi yetkililerine teslim eden öğrenciler, engelli bir veya daha çok vatandaşın hayatının kolaylaşmasına katkı sağladı.

KAPAK TOPLAMAYA DEVAM

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir dönem boyunca topladıkları mavi kapakları Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi yetkililerine teslim eden Saraylı İlköğretim Okulu öğrencilerinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Topladıkları kapaklar ile engelli bir bireyin ihtiyacı olan tekerlekli sandalyenin alınmasına destek oldukları için çok mutlu olduklarını ifade eden Saraylı İlköğretim Okulu Öğrencileri önümüzdeki dönemde de kapak toplamaya devam edeceklerini ifade ettiler.

ÖNERBAY’DAN TEŞEKKÜR

Saraylı İlköğretim Okulu öğrencilerinin topladığı mavi kapakları teslim alan Gölcük Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Mevlüt Önerbay yaptığı açıklamada, “Saraylı İlköğretim Okulu öğrencilerinin tekerlekli manuel sandalye alınması için Okul Müdürü ve Yardımcıları önderliğinde ,sosyal sorumluluk bilincini kazanmak amacıyla topladıkları plastik kapakları teslim aldık. Duyarlı davranışlarından dolayı Okul Müdürü Songül Bayraktar’a Müdür Yardımcılarına ve tertemiz yürekli öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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