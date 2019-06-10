Yaralı ördeğe yardım eli uzandı

Kocaeli Fuar içerisindeki gölde yaralı bir ördek olduğu ihbarını alan Zabıta görevlileri, zaman geçirmeden bölgeye gittiler. Görevliler, titiz bir çalışma ile göldeki yaralı ördeği alarak tedavisini yaptırmak için yaban hayvanlarının da bulunduğu Ormanya’nın yolunu tuttu. Burada veteriner hekim tarafından gerekli müdahalesi yapılan yaralı ördeğin, iyileştikten sonra doğal yaşamına bırakılacağı ifade edildi. İzmit Zabıtası, aynı şekilde yaralı bir güvercine önce su verdi ardından da tedavisini gerçekleştirdi.