Kocaeli Fuar içerisindeki gölde yaralı bir ördek olduğu ihbarını alan Zabıta görevlileri, zaman geçirmeden bölgeye gittiler. Görevliler, titiz bir çalışma ile göldeki yaralı ördeği alarak tedavisini yaptırmak için yaban hayvanlarının da bulunduğu Ormanya’nın yolunu tuttu. Burada veteriner hekim tarafından gerekli müdahalesi yapılan yaralı ördeğin, iyileştikten sonra doğal yaşamına bırakılacağı ifade edildi. İzmit Zabıtası, aynı şekilde yaralı bir güvercine önce su verdi ardından da tedavisini gerçekleştirdi.
Bugün 16:10 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 16:12 TSİ
Yaralı ördeğe yardım eli uzandı
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak yaralı bir ördeğin yardımına koştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz