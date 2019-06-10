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5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı

Körfez'de, bakkal işleten Zeki B.(38), 5 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
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Körfez Güney Mahallesi’nde bakkal işleten Zeki B., iddiaya göre dükkana gelen mahalledeki küçük yaştaki erkek çocuklarına cinsel istismarda bulundu. Cinsel istismara uğrayan çocuklar kendi aralarında konuşurken, konuşmalarını duyan bir kişi durumu ailelerine aktardı. Cinsel istismara uğrayan çocukların aileleri Zeki B.’yi darp etti. Polis, Zeki B.’yi gözaltına aldı. Zeki B. yaşı küçük 5 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Zeki B. cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - Keşke linç etselerdi darp nedir!

Yanıtla . 0Beğen 10 Haziran 17:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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