Aygün, Dümbüldek Mesire Alanı’nı gezdi

Derince’ye bağlı yedi mahalle Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar’da oturan bölge sakinlerine ev sahipliği yapan, ayrıca bölge dışından da konuklarını ağırlayan Dümbüldek Pınarı Mesire Alanı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala, meclis üyeleri Nurhan Baytak, İmdat Gülcan, Mustafa Morgül ve muhtarlarla birlikte Dümbüldek Pınarı Mesire Alanı’na giderek incelemelerde bulundu.

DÜMBÜLDEK SUYU

Derince’nin turizm potansiyeli bakımından önemli bir konumda olduğunu belirten Başkan Aygün, “Birçok hastalığa şifa olan Dümbüldek Suyu’nun yer aldığı mesire alanımıza vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bizleri de mutlu ediyor. Bu doğal güzellikleri hep beraber korumalı ve yaşatmalıyız. Bu noktada hepimize büyük görevler düşüyor” dedi. Başkan Aygün, mesire alanında gerçekleştirdiği incelemeler esnasında vatandaşlarla da sohbet etti.