Sosyal medyada Türk kullanıcıların özellikle bulmak için çok uğraştığı kişinin kimliği sonunda ortaya çıktı. Skandala imza atan kişinin Corentin Siamang olduğu söyleniyor. Siamang, sosyal medya hesapları açık bir şekilde paylaşılıyor. EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile karşılaşacak olan Milli Takımımız'ın havaalanında yaşadığı skandalda Corentin Siamang ismi başrolde yer aldı. Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan Corentin Siamang'ın facebook hesabı bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz