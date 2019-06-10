AKP İl Gençlik Kolları Başkanı ve Başiskele Meclis Üyesi Emre Kahraman, İzlanda'da yaşanan skandal olayların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’na bir tweet attı. Kahraman, "İzlanda maçının Kocaelimizde yeni stadımızda oynanmasını rica ediyoruz. Enerjimizle ve coşkumuzla milli takımımıza destek olmak istiyoruz” paylaşımını yaptı. Attığı tweetin devamında ise Başkan Kahraman, "İzlanda takımına Türk misafirperverliğini sonuna kadar göstermek istiyoruz” ifadelerine yer verdi. Selin BECER

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