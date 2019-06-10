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Kahraman: İzlanda maçı Kocaeli’de oynansın

Milli Takımımızın İzlanda’da yaşadığı skandal olayda yankılar devam ederken AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, attığı tweet ile İzlanda maçının Kocaeli’de oynanmasını istedi.
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AKP İl Gençlik Kolları Başkanı ve Başiskele Meclis Üyesi Emre Kahraman, İzlanda'da yaşanan skandal olayların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’na bir tweet attı. Kahraman, "İzlanda maçının Kocaelimizde yeni stadımızda oynanmasını rica ediyoruz. Enerjimizle ve coşkumuzla milli takımımıza destek olmak istiyoruz” paylaşımını yaptı. Attığı tweetin devamında ise Başkan Kahraman, "İzlanda takımına Türk misafirperverliğini sonuna kadar göstermek istiyoruz” ifadelerine yer verdi. Selin BECER

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Yorumlar

(2)
02

İyi̇ Olur - Futbolcularımıza bulaşık-tuvalet fırçası uzatan izlandalıları çöp fabrikası kokulu stadta oynatırsak rövanşı almış oluruz.

Yanıtla . 0Beğen 10 Haziran 17:50
01

Murat Akın - Bi git işine ya daha önemli şeylerle uğraşın, tabi ilginizi çekiyorsa memleket işleri

Yanıtla . 0Beğen 10 Haziran 17:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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