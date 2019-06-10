Türk-İş yüzde 20.8 zam istiyor

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız, 27. dönem grup toplu iş sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Başkan Yıldız, sendika olarak istediği zam oranının yüzde 20.8 olduğunu söyledi.

“TALEPLERİMİZİ ANLATTIK”

Görüşmelerle ilgili olarak şu anda arabulucu döneminin geçildiğini kaydeden Yıldız, “Türk-İş’in istediği zam oranı yüzde 20.8’dir. Bu konudaki taleplerimizi bizler de anlattık. İdari ve maddi konularda istişareler gerçekleştirildi. Büyük ihtimalle 23 Haziran’daki İstanbul seçimlerinden sonra görüşmelerin akıbeti belli olacaktır. Her zaman olduğu gibi yine en iyi şartlardaki görüşmelere imza atmak amacındayız” dedi.