Türk-İş yüzde 20.8 zam istiyor

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız, 27. dönem grup toplu iş sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Başkan Yıldız, sendika olarak istediği zam oranının yüzde 20.8 olduğunu söyledi.
“TALEPLERİMİZİ ANLATTIK”
Görüşmelerle ilgili olarak şu anda arabulucu döneminin geçildiğini kaydeden Yıldız, “Türk-İş’in istediği zam oranı yüzde 20.8’dir. Bu konudaki taleplerimizi bizler de anlattık. İdari ve maddi konularda istişareler gerçekleştirildi. Büyük ihtimalle 23 Haziran’daki İstanbul seçimlerinden sonra görüşmelerin akıbeti belli olacaktır. Her zaman olduğu gibi yine en iyi şartlardaki görüşmelere imza atmak amacındayız” dedi.
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Yorumlar
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Di̇ri̇l Harbi̇ş - SÖZLEŞME TALEPLERİ ANLATMAKLA OLMAZ.YANI BAŞINIZDA DURAN LASTİK İŞTEN BİRŞEYLER ÖĞRENİN.5+5+ENFLASYON TAMAMDIR.EYLEM YOK.NE VERİRLERSE ONU ALIP GELİYORSUNUZ.SENDİKAL HİZMET VERECEK GENÇ ARKADAŞLARA YOL AÇMANIZ LAZIM.HEM TERSANEDEN EMEKLİ.HEMDE PROFOSYONEL SENDİKACI MAAŞI OLMAZ.BAŞARIYA AÇ GENÇ SENDİKACI ARKADAŞLARA BIRAKINIZ.NASIL BİR DÖNEM DAHA DURURUZ HESABI YAPMAMANIZ LAZIM.SİZ VE DİĞER İSMİNDE MUHASEBE YAPIP İSTİFA ETMENİZ LAZIM.
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