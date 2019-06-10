GTO’dan bilgi güvenliği semineri

Gebze Ticaret Odası (GTO) bölgedeki firmaların bilgi güvenliği konusunda yetkinlik kazanması, diğer taraftan da bölgede bilgi güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması doğrultusunda ücretsiz ‘IRCA Onaylı ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi’ düzenleyecek.

İKİ DÖNEM HALİNDE

Oda tarafından, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) 2019 yılı teknik destek programıyla finanse edilen proje kapsamında firmaların bilgi güvenliği konusunda yetkinlik kazanması, bilgi güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleşen eğitimlerin ücretsiz olacağı duyuruldu. Toplamda 4 gün ve 32 saat verileceği açıklanan eğitimin 22-23 Haziran ve 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceği belirtildi.

EĞİTİM SONUNDA SINAV

Verilecek eğitim hakkında Gebze Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Programa dahil edilecek katılımcı sayısı sınırlı olacak. Üyelerimizin belirtilen formu doldurarak, 17 Haziran tarihine kadar o.uslu@gebzeto.org.tr adresine mail yolu ile göndermeleri gerekiyor. Bilgi güvenliği konusunda en yüksek faydayı sağlamak amacıyla, başvuru formundaki kriterler üzerinden puanlama oluşturulacak ve katılımcı listesi bu puanlamaya göre yapılacak. Eğitim sonunda sınav gerçekleştirilecek ve başarılı olanlara IRCA onaylı Bilgi Güvenli Baş Denetçisi Sertifikası verilecektir” ifadelerine yer verildi.