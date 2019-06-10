Tüketicilere net uyarılar!

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Gölcük Şube Başkanı Muhterem Aslan, tüketicilerin hakları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşları alışveriş yapmadan önce alınacak ürünlerin ekonomik ve ihtiyaca yönelik olduğundan emin olunması tavsiyesinde bulunan şube başkanı Aslan, “Fiş, fatura veya sözleşmenizin bir örneğini mutlaka alın ve saklayın” dedi.

ÖNEMLİ UYARILAR!

Ürünlerle ilgili yapılan sözleşmelerin mutlaka dikkatlice okunması gerektiğini kaydeden Aslan, “Satın alma işlerinde ek maliyetleri ve satış sonrası hizmetleri net olarak öğrenin. Satın alınan mal veya hizmetin gerekli yasal izinlere sahip olmasına dikkat edin. Reklam ve ilanlara aldanmayın. Hediye, çekiliş kuponu gibi vaatlere kanmayın. Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması halinde lehinize olan fiyatın uygulanması gerektiğini unutmayın. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatının, indirimden önceki fiyatının ve indirim oranının etiketlerinde gösterildiğinden emin olun. Fiyat etiketiyle ilgili şikâyetlerinizi bulunduğunuz yerdeki ticaret il müdürlüklerine, belediyelere ve ilgili odalara yapabilirsiniz” dedi.

“GARANTİ SÜRESİ EN AZ İKİ YILDIR”

Başkan Aslan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere en az iki yıldır. Seçimlik haklarından tamir hakkını kullandıysanız, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılanması, tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde diğer seçimlik haklarını kullanabilirsiniz.”