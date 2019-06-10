MEB, yetenekli öğrenci arıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9. sınıflarına özel yetenek sınavıyla 11 bine yakın öğrenci yerleştirilecek. Bu yıl, fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları, 1 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak.