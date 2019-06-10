Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9. sınıflarına özel yetenek sınavıyla 11 bine yakın öğrenci yerleştirilecek. Bu yıl, fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları, 1 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak.
Bugün 17:05 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 17:06 TSİ
MEB, yetenekli öğrenci arıyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9. sınıflarına özel yetenek sınavıyla 11 bine yakın öğrenci yerleştirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz