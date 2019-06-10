Mayıs'ta en çok dolar kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2.38, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4.12 oranlarıyla Amerikan Doları'nda gerçekleşti.

BIST KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2.10, Euro yüzde 1.87 oranında yatırımcısına kazandırırken mevduat faizi (brüt) yüzde 1.09, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4.61 ve BIST 100 endeksi yüzde 10.55 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE’YE GÖRE SONUÇLAR

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 3.84, Euro yüzde 3.61, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.59 oranında yatırımcısına kazandırırken DİBS yüzde 2,98 ve BIST 100 endeksi yüzde 9.02 oranında yatırımcısına kaybettirdi.