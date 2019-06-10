AVM ciro endeksi arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM'lerdeki Perakende Ciro Endeksinin nisan ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2019 Nisan döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 14.2 artış kaydederek 281 puana ulaştı.

METREKARE FİYATLARI!

AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Nisan 2019’da İstanbul’da bin 326 lira, Anadolu’da 900 lira olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Nisan 2019’de bin 71 lira olarak kaydedildi.