YRP'li Dönmez: Fabrika tamamen kaçak

Yeniden Refah Partisi (YRP) Çayırova İlçe Teşkilatı tarafından kurulan heyet, geçtiğimiz günlerde çıkan yangınla küle ve dönen ve 4 işçiye mezar olan Akpınar Tekstil Fabrikası ile ilgili yapılan incelemelerle alakalı raporu kamuoyuna duyurdu. Kamuoyu ile paylaşılan raporda firmanın yasaya uyan hiçbir yanının bulunmadığı belirtilerek, “Facianın detaylarının bir an önce açıklanmasını bekliyoruz” dedi.

“FABRİKA TAMAMEN KAÇAK”

Yaptıkları çalışmanın bir ihmaller zincirini açığa çıkarttığını kaydeden ilçe başkanı Aykan Dönmez, “Akbulut Tekstil adı altında ev tekstili ürünlerinin üretildiği ve internetten satış da yapılan iş yeri tamamen kaçak. Meskun mahalde yapılan kaçan üretimde belediyenin denetim eksikliği de göze çarpıyor. Mülteci işçiler ise bu konuya dair her türlü yönetmeliğe aykırı şekilde, sosyal güvencesiz çalıştırıldı” dedi.

“EĞİTİMLER VERİLMEMİŞ”

Yangın anında 20 işçinin fabrikada çalıştığını kaydeden Dönmez, “Çalışanların tamamı Suriyeli ve Afganlı mültecilerden oluşuyordu ve bunlar sigortasız çalıştırılıyordu. Ayrıca iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine dair eğitimler verilmemiş. Heyet olarak işçiler ve yakınları ile yaptığımız görüşmemizde sigortalarının olmadığına ve İSG eğitimi almadığı bilgisine ulaştık” diye konuştu.

ŞARTLARI ANLATTILAR

SGK’da kayıtlı her 10 Türk işçiye karşı bir mültecinin işe alınması ve bu mültecilerin de Çalışma Bakanlığı’nın izniyle, sigortalı olarak çalıştırılması gerektiğine vurgu yapan Dönmez, şöyle konuştu: “Ancak bu olayda böyle bir durum yok. Benzer vakaların tekrarlanmaması için caydırıcı tedbirler alınmalıdır. İtfaiye yetkililerinden aldığımız bilgiye göre böylesi vakalarda müdahale edebilmek için bu tür işletmeler hidrant sisteminin olduğu bölgelere kurulmalıdır. Bu kapasitede bir iş yerinin meskun mahalde, sokak içinde olmaması gerekir.”

“MUHACİRLERE ENSARLIK GÖREVİMİZ”

Konu hakkında yerel yönetimlerin de sorumluluğunun bulunduğuna dikkati çeken Dönmez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Dışarıdan gelen Suriyeli ve Afganlılar, muhacirlerdir. Biz de ensarlık görevimiz gereği bu kişilere kucak açmalıyız. Heyetimizin saptamalarından açığa çıkan gerçek şudur ki denetimsiz, merdiven altı; insan hayatının hiçe sayıldığının açığa çıktığı bu elim kaza hem kamunun hem de bizlerin ders alması gereken bir kazadır. Sanayinin başkenti konumunda olan bir yerde bu denetimsizliğin hesabını kim verecek? Daha önce Soma’da, tersaneler bölgesinde, Esenyurt çadır yangınında ve benzeri olayları yaşadık. Olayın yeterince araştırılıp gerekli yaptırımların caydırıcı şekilde uygulanması, yasalardaki eksiklerin bir an önce giderilmesi önemlidir. Bu vesileyle olayda şehit olan işçilere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyorum.”

“TANIKLIK YAPMALIYDILAR”

Diğer mültecilerin tanık olması gerekirken 8’inin sınır dışı edilip memleketlerine gönderilmesinin de ihmal olduğunu öne süren ilçe başkanı Aykan Dönmez, “Emek sömürüsünün olduğu, gerekli önlemlerin alınmadığı gibi sıkıntılı durumlar var. Bu durumların ortaya çıkması için şahit olanların dinlenilmesi gerekiyor. Orada 20 kişinin olduğuna dair 8 kişi şahitlik yapabilirdi. Bu kişilerin tamamı sigortasız çalıştırılmış. Bir yıl boyunca geriye dönük sigorta primleri, maddi açıdan devletin kaybı, caydırıcı bazı müeyyidelerin uygulanmasının önü bu sınır dışı kararıyla tıkanır” diye konuştu.

ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Öte yandan Çayırova İlçe Teşkilatı Ar-Ge Birim Başkanı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mesut Kartal ise sorunlara anlattıktan sonra önerilerini şu ifadelerle gündeme taşıdı: “Göçmen ve mülteci işçilerin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili kanuni düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından sanayi merkezi olan bölgemizde bir ilçe çalışma grubu oluşturulmalıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu tür işletmelerin İSG bakımından denetlenmesi gerekiyor. Bu noktada öncelikli olarak müfettiş sayısı artırılmalıdır, çünkü bakanlığın yeterli müfettişe sahip olmadığını biliyoruz. Müfettiş sayısı arttırılarak denetimlerin sayısı fazla olmalıdır. İSG kanun ve yönetmelikleri bu durumların tekrar yaşanmaması için yeniden revize edilmelidir.”

HEYETTE KİMLER VAR?

YRP Çayırova İlçe Başkanı Aykan Dönmez

Seçim ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Av. Şerafettin Kaya

Ar-Ge Birim Başkanı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mesut Kartal

Eğitim İşleri Birim Başkanı Sendika Temsilcisi Müslüm Çelik

İl Sekreteri Adem Yıldız

İl Yönetim Kurulu Üyesi Mete Kadem Kurdal