Derince Esnaf Kefalet Odası Başkanı ve Çenedağ Mahallesi Muhtarı Osman Koçyiğit ile Halkbank Şube Operasyonları Bölüm Müdürü Yasemin Gültekin, geçtiğimiz günlerde Derince Halk Bankası Şube Müdürü Belgin Kapağan’ı ziyaret etti. Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleşen ziyaret sırasında Koçyiğit, Gültekin ve Kapağan, gündem üzerine bir süre sohbet etti. Kapağan, ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür etti.
Bugün 17:12 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:13 TSİ
Koçyiğit ve Gültekin’den Kapağan’a ziyaret
Derince Esnaf Kefalet Odası Başkanı ve Çenedağ Mahallesi Muhtarı Osman Koçyiğit ile Halkbank Şube Operasyonları Bölüm Müdürü Yasemin Gültekin, geçtiğimiz günlerde Derince Halk Bankası Şube Müdürü Belgin Kapağan’ı ziyaret etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz