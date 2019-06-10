Koçyiğit ve Gültekin’den Kapağan’a ziyaret

Derince Esnaf Kefalet Odası Başkanı ve Çenedağ Mahallesi Muhtarı Osman Koçyiğit ile Halkbank Şube Operasyonları Bölüm Müdürü Yasemin Gültekin, geçtiğimiz günlerde Derince Halk Bankası Şube Müdürü Belgin Kapağan’ı ziyaret etti. Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleşen ziyaret sırasında Koçyiğit, Gültekin ve Kapağan, gündem üzerine bir süre sohbet etti. Kapağan, ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür etti.