Derince’de bulunan Hızır Sürücü Kursu, geride kalan Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışanları ve ailelerinin katılımı ile farklı bir etkinliğe imza attı. Kurs yönetimi çalışanları ve aileleri ile birlikte hem bayramlaştı hem de bayram yemeğini yiyerek güzel bir gün geçirdi. Büyük ilgi gösterilirken, kurs yöneticileri benzer etkinliklerin yeni dönemde de devam edeceğini dile getirdi.
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Hızır Sürücü Kursu’ndan bayramlaşma yemeği
Derince’de bulunan Hızır Sürücü Kursu, geride kalan Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışanları ve ailelerinin katılımı ile farklı bir etkinliğe imza attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz