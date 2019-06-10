Hızır Sürücü Kursu’ndan bayramlaşma yemeği

Derince’de bulunan Hızır Sürücü Kursu, geride kalan Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışanları ve ailelerinin katılımı ile farklı bir etkinliğe imza attı. Kurs yönetimi çalışanları ve aileleri ile birlikte hem bayramlaştı hem de bayram yemeğini yiyerek güzel bir gün geçirdi. Büyük ilgi gösterilirken, kurs yöneticileri benzer etkinliklerin yeni dönemde de devam edeceğini dile getirdi.