Mardinliler bayramlaştı

Derince’de bulunan ve Ekrem Güneri’nin başkanı olduğu Marmara Mardinliler Derneği, geride kalan Ramazan Bayramı nedeniyle bayramın son gününde dernek binasında bayramlaştılar. Dernek üyelerinin ilgi gösterdiği bayramlaşmada üyelere tatlı ve çay ikramında bulunuldu. Törende konukları ile yakından ilgilenen dernek başkanı Güneri, “Bayramlar birlik ve beraberliğimizin artığı günlerdir. Bu bayramda da sevinçlerimiz ve mutluluğumuz her artsın” dedi ve etkinliğe ilgiledi dolayısıyla tüm katılımcılara teşekkür etti.