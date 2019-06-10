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“Körfezli eğitimciler mağdur edildi”

Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılması gereken ek ders ücretleri ile ilgili olarak açıklama yapan Eğitim-İş Körfez Temsilcisi Dilek Fazlıoğlu, “Bayramda ilçemizdeki meslektaşlarımız mağdur edildi. Yetkililer bu mağduriyeti nasıl çözecekler?” dedi.
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Eğitim-İş Sendikası Körfez Temsilcisi Dilek Fazlıoğlu, yaptığı yazılı bir açıklama ile ilçede bulunan eğitimcilerin mağdur edildiklerini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ramazan Bayramı öncesinde öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ödenmesi yönünde yazılı talimatı olduğunu hatırlatan Fazlıoğlu, “Körfez’deki yetkililer yine öğretmenleri mağdur ederek ek ders ücretlerini yatırmayı başaramadılar” dedi.

“SORUNUN KAYNAĞI MUTLAKA AÇIKLANSIN”

Eğitim-İş Sendikası olarak ilçe yöneticilerini defalarca aradıklarını kaydeden Fazlıoğlu, “Fakat her aradığımızda sorumluluğu mal müdürlüğü üzerine atarak olaydan sıyrılma yolunu seçtiler. Herhangi bir açıklama yapılmaması da farklı iddiaları gündeme taşıyor. Sorunun kaynağının ne olduğunun bizzat yetkili mercilerce açıklanmasının zaruret teşkil ettiğini de belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

“O SENDİKA BİZİ ŞAŞITMADI”

Fazlıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de yetkili olan malum sendika yönetici atamaları üzerine odaklanacağına öğretmenlerin mağduriyetini gidermeye çalışmalıydı. Fakat her zamanki gibi bizi yanıltmayacak tavır sergiledi, öğretmenler malum sendikadan tüm öğretmenleri ilgilendiren bu konuyla ilgilenmelerini beklemediklerini de sosyal medya üzerinden paylaşarak ‘öğretmen sorunlarıyla ilgilenmelerini düşünmek zaten mantıksız olurdu’ demektedirler.”

“KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ”

“Kocaeli’nin 11 ilçesinde ücretler ayın 1’i itibarıyla ödenirken geçen zamanda ilçemizde henüz ödeme yapılamamış, bu da farklı söylemlere sebep olmuştur. Mağdur olan üye öğretmenlerimiz ya bayram ziyaretlerinde bulunamamış ya da ihtiyaçlarını borçla halletmeye çalışmıştır. Yaşatılan bu mağduriyetlerin vebalini kim üstlenecek diye merak ediyoruz. Bu sorunun ve meslektaşlarımızın tüm sorunlarının takipçisi olmayı sürdüreceğiz.”

Bugün 17:20 TSİ - Eğitim

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