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Bugün İzlanda maçında gözümüz Karamürselli Merih Demiral’da

Fransa ile oynadığımız milli maçta muhteşem bir futbol sergileyen Karamürselli Merih Demiral, bu akşam da İzlanda karşısında milli takımızın defanstaki en büyük kozu olacak.
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Son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0’la geçen A Milli Futbol takımımız, bu akşam saat 21.45’te deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Bu maçın bizim için ayrı bir önemi var. Zira Karamürselli Merih Demiral da milli formayı giyecek. 21 yaşındaki Merih, Karamürselli. Babası Burhan Nazım Demiral, inşaat işçiliğinden emekli oldu. Annesi Fatma Demiral, 2012 yılında Bursa’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 3 kardeşler. Karamürsel İdman Yurdu’nda futbola başlayan Merih, ilkokulu 4 Temmuz İlkokulu’nda okudu.

FENERBAHÇE MACERASI

Daha sonra Fenerbahçe’ye transfer oldu. Merih, Fenerbahçe altyapısından Portekiz’in Sporting takımına transfer edildi, oradan da Süper Lig temsilcisi Alanyaspor’a kiralandı. Gösterdiği performansla A Milli Futbol takımına yükseldi. Alanya’dan İtalya Serie A’da Sassuolo takımına transfer oldu. Oradan da dünya devi Juventus’un yolunu tuttu. Fransa’yı 2-0 yendiğimiz maçta kusursun bir futbol sergileyen Karamürselli Merih, bu akşam da A milli futbol takımız için ter dökecek.  Mesut AKBULUT

MERİH, 7 YIL ÖNCE KARAMÜRSEL İDMAN YURDU’NDA OYNUYORDU

FRANSA’YI 2-0 YENDİĞİMİZ MAÇTA, MERİH, İLK ONBİRDE BAŞLADI

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