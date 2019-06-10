Rumeli Türklerinden geleneksel festival

Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür Ve Dayanışma Derneği, 14 Haziran Cuma günü saat 16.00’da Fethiye Caddesinde kortej yürüyüşü ile Belsa Plaza önüne gelerek helva dağıtımı gerçekleştirilecek. 16 Haziran Pazar günü saat 19.30 Doğu Kışla Parkı’nda halk oyunları gösterileri ve helva dağıtımı gerçekleştirilecek. Etkinlik sanatçı Çiğdem Taştan sahne almasından sonra şenlik sona erecek. Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Recep Altıntip yaptığı açıklamada, “Geleneksel olarak yaptığımız helva şenliğimizin başlangıcını burada ilan ediyoruz. Cuma günü İzmit Belediyesi’nin önünde, pazar günü ise Doğu Kışla Parkında olacağız. Aynı zamanda her akşamda dernek binamızda festival kapsamında geleneksel danslar ve gösteriler olacaktır. Tüm İzmit halkını davet ediyorum” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN