Binali Yıldırım, İzlanda'ya gitmek istiyor

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, A Milli Takımımızın İzlanda'da maruz kaldığı skandal olay sonrası basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bizim gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yollar izliyorlar. Bu hareket bizim çocuklarımızı daha da hırslandıracaktır. Milli takımımıza ve Şenol Hocaya başarılar diliyorum. Vaktim olursa gitmek istiyorum" İfadelerini kullandı.