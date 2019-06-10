AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, A Milli Takımımızın İzlanda'da maruz kaldığı skandal olay sonrası basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bizim gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yollar izliyorlar. Bu hareket bizim çocuklarımızı daha da hırslandıracaktır. Milli takımımıza ve Şenol Hocaya başarılar diliyorum. Vaktim olursa gitmek istiyorum" İfadelerini kullandı.
Bugün 17:48 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 17:51 TSİ
Binali Yıldırım, İzlanda'ya gitmek istiyor
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, A Milli Takımımızın İzlanda'da maruz kaldığı skandal olay sonrası basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz