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Gölcüklü minik Nehir, kazada can verdi

Bayram tatili nedeni ile akrabalarının yanına giden Gölcük Saraylı İlköğretim Okulu öğrencisi Nehir Güntürk, Van'ın Erciş ilçesinde otomobilin iş makinesine çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sınıf arkadaşları Nehir’in okuldaki sırasını çiçek bahçesine çevirdi.
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Gölcük Saraylı Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nehir Güntürk, bayram tatili için ailesiyle birlikte akrabalarının yanına gitmek için Van’a gitti. Minik Nehir, Van’da geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirdi. Acı haberi alan öğretmen ve öğrenciler, yasa boğuldu. Trafik kazasında yaşamını yitiren Nehir’in arkadaşları okul sırasına çiçekler koyarak andı.

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