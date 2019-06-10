Gölcük Saraylı Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nehir Güntürk, bayram tatili için ailesiyle birlikte akrabalarının yanına gitmek için Van’a gitti. Minik Nehir, Van’da geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirdi. Acı haberi alan öğretmen ve öğrenciler, yasa boğuldu. Trafik kazasında yaşamını yitiren Nehir’in arkadaşları okul sırasına çiçekler koyarak andı.
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Gölcüklü minik Nehir, kazada can verdi
Bayram tatili nedeni ile akrabalarının yanına giden Gölcük Saraylı İlköğretim Okulu öğrencisi Nehir Güntürk, Van'ın Erciş ilçesinde otomobilin iş makinesine çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sınıf arkadaşları Nehir’in okuldaki sırasını çiçek bahçesine çevirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz