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Gölcük Saraylı Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nehir Güntürk, bayram tatili için ailesiyle birlikte akrabalarının yanına gitmek için Van’a gitti. Minik Nehir, Van’da geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirdi. Acı haberi alan öğretmen ve öğrenciler, yasa boğuldu. Trafik kazasında yaşamını yitiren Nehir’in arkadaşları okul sırasına çiçekler koyarak andı.