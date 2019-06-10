Buna göre, İşletmeler Dairesi Başkanlığına Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yatırım 1. Bölge Şube Müdürü Kenan Yaralı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yatırım 1. Bölge Şube Müdürlüğü’ne Derince Şube Müdürü Serdar İnce, Derince Şube Müdürlüğü görevine Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Yüksek Tüketim Şube Müdürü Medine Doğru, Gölcük Şube Müdürlüğü görevine de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürü Hüseyin Denizli asaleten atandı. Ayrıca Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi Osman Dalkılıç da Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı görevine atandı.
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İSU'da 6 yeni atama
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Daire Başkanlıkları, bağlı Şube Müdürlükleri ile İlçe Şube Müdürlüklerinde atama ve görev değişiklikleri yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz