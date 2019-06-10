İSU'da 6 yeni atama

Buna göre, İşletmeler Dairesi Başkanlığına Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yatırım 1. Bölge Şube Müdürü Kenan Yaralı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yatırım 1. Bölge Şube Müdürlüğü’ne Derince Şube Müdürü Serdar İnce, Derince Şube Müdürlüğü görevine Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Yüksek Tüketim Şube Müdürü Medine Doğru, Gölcük Şube Müdürlüğü görevine de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürü Hüseyin Denizli asaleten atandı. Ayrıca Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi Osman Dalkılıç da Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı görevine atandı.