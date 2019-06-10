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Minik Muhammet yaşamını yitirdi

Karamürsel’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen iş adamı Aykut Melih Güçlü’nün kız kardeşi Ebru ve Hakan Kırmızı’nın oğulları Muhammet Enes Kırmızı, geçirdiği rahatsızlık nedeni ile kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.
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Karamürsel’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen iş adamı Güçlü Havuzculuk’un sahibi Aykut Melih Güçlü’nün kız kardeşi Ebru ve Hakan Kırmızı’nın oğulları Muhammet Enes Kırmızı (3) geçirdiği rahatsızlık nedeni ile kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Minik Muhammet’in cenazesi bugün Ankara İnebeyli Merkez Camiinde kılınacak öğle namazı sonrası İnebeyli mezarlığına defnedileceği bildirildi.

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