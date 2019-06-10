Karamürsel’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen iş adamı Güçlü Havuzculuk’un sahibi Aykut Melih Güçlü’nün kız kardeşi Ebru ve Hakan Kırmızı’nın oğulları Muhammet Enes Kırmızı (3) geçirdiği rahatsızlık nedeni ile kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Minik Muhammet’in cenazesi bugün Ankara İnebeyli Merkez Camiinde kılınacak öğle namazı sonrası İnebeyli mezarlığına defnedileceği bildirildi.
Bugün 18:20 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 18:26 TSİ
Minik Muhammet yaşamını yitirdi
Karamürsel’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen iş adamı Aykut Melih Güçlü’nün kız kardeşi Ebru ve Hakan Kırmızı’nın oğulları Muhammet Enes Kırmızı, geçirdiği rahatsızlık nedeni ile kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz