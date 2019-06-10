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Minik Muhammet yaşamını yitirdi

Karamürsel’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen iş adamı Aykut Melih Güçlü’nün kız kardeşi Ebru ve Hakan Kırmızı’nın oğulları Muhammet Enes Kırmızı, geçirdiği rahatsızlık nedeni ile kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.