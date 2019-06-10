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Yalçın Topçu, İzmit’e geliyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bir sempozyum için İzmit’e geliyor.
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Körfez Fen Lisesi’nin; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İbn-i Haldun Üniversitesi ve Yerli Düşünce Derneği ile birlikte organize ettiği “Sosyal Medya Araçlarının Medeniyet ve Değerlerimiz Üzerindeki Etkisi” konulu 1. Gençlik Sempozyumu yarın (Salı) gerçekleşecek.

BÜYÜKAKIN DA KATILACAK

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun da hem konuşmacı hem de tebliğ yöneticisi olarak katılacağı sempozyum yarın saat 09.00-18.00 arasında Antikkapı'da gerçekleşecek. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katılacak. Kocaeli'deki 16 proje okulu sempozyumda yer alacak.

Bugün 22:11 TSİ - Siyaset

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