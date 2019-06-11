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Erdoğan, İstanbul seçimi için miting yapmayacak

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için çalışmalar devam ederken AKP'nin kampanya ve miting programları da belli oldu.
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23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için çalışmalar devam ederken AKP'nin kampanya ve miting programları da belli oldu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım lehine miting yapmayacak. 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İBB Başkanlığı seçimi için adaylar ve partileri çalışmaları sürdürüyor. AKP İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın da kampanya süreci kesinleşti.

ERDOĞAN ANKARA'DA OLACAK

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; Toplantılarını ve görüşmelerinin ağırlıklı olarak İstanbul'da yapan Erdoğan bu hafta Ankara'da olacak. Ankara'da yapacağı kabullerinin yanı sıra Erdoğan, 14-15 Haziran'da Tacikistan'da gerçekleşecek Asya'da İş Birliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi'ne katılacak.

YILDIRIM MİTİNGLERİ SON HAFTA BIRAKTI

Binali Yıldırım'ın mitinglerini son haftaya bırakması planlanıyor.Yıldırım'ın birkaç ilçede miting yapması ve mitinglerine seçime bir hafta kala başlaması hedefleniyor. AKP, yüz yüze görüşmeler ve vaatler üzerine bir kampanya süreci yürütüyor.

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Yorumlar

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Ramiz Karaeski - CB anketlerden gelen sonuçları gördü ve artık İstanbul seçimine dahil olmak istemiyor.Çünkü bu seçim basit bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi olmaktan çıktı.Ve Ekrem İmamoğlu-Recep Tayyip Erdoğan güreşine döneceğini gördü.Bu seçimi Binali yıldırım kaybetmiştir diyerek kabullendirecek AKP seçmenine.

Yanıtla . 0Beğen 11 Haziran 11:14

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