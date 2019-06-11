Yüksekova’da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda 2 işçimiz şehit olmuştur" denildi.