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Yüksekova’da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yol inşaatında çalışan işçilere yönelik terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda 2 işçi şehit oldu.
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda 2 işçimiz şehit olmuştur" denildi.

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