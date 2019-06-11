Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:47 TSİ- Gündem G: Bugün 10:41 TSİ

İlimtepe yoluna asfalt istiyorlar

Körfez Hacıosman Mahallesi’nden İlimtepe’ye çıkan yolu kulanan vatandaşlar, yoldaki bozukluklar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını aktardı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Hacıosman Mahallesi’nden İlimtepe’ye giden yolu kullanan vatandaşlar, yolun bozuk olması nedeniyle sık sık kaza riski ile karşılaştıklarını aktardı. Yetkilileri konu hakkında önlem almaya davet ettiklerini belirten sürücüler, yolun asfaltlanması durumunda kaza riskinin azalacağını belirtti. Öte yandan yolu kullanan sürücülerin araçlarının da hasar gördüğü öğrenildi. Yol üzerinde bulunan taşlar ve çukurların, araçlara hasar verdiği belirtildi. Barış YAHYA ÇİNÇİN

Bugün 09:47 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı
Çorba çeşmeleri tekrar akmaya başladı mask
Çorba çeşmeleri tekrar akmaya başladı
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
RTÜK harekete geçti; "Lütfen diziyi bitirin de babam anneme aynısını yapamasın" mask
RTÜK harekete geçti; "Lütfen diziyi bitirin de babam anneme aynısını yapamasın"
Karar sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama mask
Karar sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Şener Söğüt, amcasını kaybetti mask
Şener Söğüt, amcasını kaybetti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Darıca'da cinayet! mask
Darıca'da cinayet!
Kandıra'da tekne turları başladı mask
Kandıra'da tekne turları başladı
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı
Yaptığı meslek için çırak bulamıyor! "Bu meslek 5 aileyi geçindirir" mask
Yaptığı meslek için çırak bulamıyor! "Bu meslek 5 aileyi geçindirir"

GALERİ

Yürüyüş Yolu, Körfezli öğrencilerle renklendi mask
Yürüyüş Yolu, Körfezli öğrencilerle renklendi
Patlayarak yanma anı kameralara yansıdı mask
Patlayarak yanma anı kameralara yansıdı
Sabaha karşı fabrikada yangın! mask
Sabaha karşı fabrikada yangın!
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada mask
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı mask
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı
Çocuk parkı kullanılamaz hale geldi mask
Çocuk parkı kullanılamaz hale geldi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL