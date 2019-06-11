Körfez Hacıosman Mahallesi’nden İlimtepe’ye giden yolu kullanan vatandaşlar, yolun bozuk olması nedeniyle sık sık kaza riski ile karşılaştıklarını aktardı. Yetkilileri konu hakkında önlem almaya davet ettiklerini belirten sürücüler, yolun asfaltlanması durumunda kaza riskinin azalacağını belirtti. Öte yandan yolu kullanan sürücülerin araçlarının da hasar gördüğü öğrenildi. Yol üzerinde bulunan taşlar ve çukurların, araçlara hasar verdiği belirtildi. Barış YAHYA ÇİNÇİN