Kartepe ilçesi Karatepe Köyünde 12 saattir su kesintisi yaşanıyor. Yetkilileri arayan köy sakinlerine "Bununla ilgili bilgi veremeyiz" cevabı verildi. Hayvan baktıklarını belirten Karatepeliler, "İnsanlar tuvalete bile gidemiyor. Hayvanlarımız var, gelmeyecekse haber versinler de su bulalım" diyerek isyanlarını dile getirdi.
Bugün 10:03 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:36 TSİ
12 saattir SU YOK!
Kartepe ilçesi Karatepe Köyünde 12 saattir su kesintisi yaşanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz