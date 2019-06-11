12 saattir SU YOK!

Kartepe ilçesi Karatepe Köyünde 12 saattir su kesintisi yaşanıyor. Yetkilileri arayan köy sakinlerine "Bununla ilgili bilgi veremeyiz" cevabı verildi. Hayvan baktıklarını belirten Karatepeliler, "İnsanlar tuvalete bile gidemiyor. Hayvanlarımız var, gelmeyecekse haber versinler de su bulalım" diyerek isyanlarını dile getirdi.