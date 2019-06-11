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Değirmendere trafiğine nefes aldıracak projede sona gelindi

Değirmendere’de devam eden kapalı otopark ve sosyal merkez projesini yerinde inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, iki buçuk ay içinde projenin tamamlanacağını ve hizmete gireceğini söyledi.
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Gölcük Belediyesi’nin Mehmet Ellibeş döneminde Değirmendere’de otopark sorununu çözmek için Başkomutan Caddesi’nde hayata geçirdiği projede sona gelindi. 10 bin metrekare alan üzerine kurulu olan 260 araçlık kapalı otopark ve teras katında hayata geçirilecek sosyal merkez projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, firma yetkililerinden bilgi aldı ve projenin zamanından önce iki buçuk ay içinde tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi

“HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

İnşaatın büyük ölçü de bittiği ve çevre düzenlemesine geçildiği projeyle ilgili açıklamada bulunan Başkan Ali Yıldırım Sezer, “Geçmiş dönem Başkanımız Mehmet Ellibeş döneminde hayata geçen Değirmendere Kapalı Otopark ve teras katında GÖLMEK Kurs ve Sosyal Merkezin yer alacağı projemizde artık sona gelindi. Değirmendere’miz de otopark sorununu büyük ölçüde çözecek, 260 araçlık otoparkımızın zamanından önce 2.5 ay içinde tamamlanarak hizmete girmesini planlıyoruz. Teras katta hizmete açılacak sosyal merkez de büyük bir açığı kapatacak ve GÖLMEK kursları burada halkımızın hizmetine açılacak. Bu noktada Değirmendereli hemşerilerimize müjdeyi vermek istiyor ve projenin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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