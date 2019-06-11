Dereye düşen kedi son anda kurtarıldı

Kocaeli’de Akarca Deresi’ne düşerek mahsur kalan kedi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Veteriner Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Bir kedinin dereye düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, özel bir kafesle kediyi düştüğü dereden kurtardı. Kediyi güvenli alana taşıyan ekipler, gerekli kontrollerini gerçekleştirdi. Hiçbir sıkıntısının olmadığı anlaşılan kedinin karnını doyuran ekipler, daha sonra doğal ortamına bıraktı.
YEMEK VE SU VERİLDİ
Alikahya ile Yahyakaptan Mahalleleri arasından geçen Akarca Deresi’ne düşen kedi, gider borusunda mahsur kaldı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üstüne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Veteriner Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de dere yatağına inerek kediyi mahsur kaldığı yerden özel bir kafesle kurtardı. Kedinin sağlık durumunu inceleyen ekipler, gerekli tedavinin ardından kediye yemek ve su verdi. Tekrardan doğal ortamına bırakılan kedi, sağlıklı bir şekilde hayatına devam etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz