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Körfez Belediyesi'nde yeni bir müdürlük kuruldu

Körfez Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında 13 gündem maddesi karara bağlandı.
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Körfez Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli’nin başkanlığında gerçekleştirildi. 13 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısında maddeler tek tek gündeme alınarak onaylandı. Güney Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Körfez Belediyesi’ne ait olan eski okul binasının tekrar Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilirken, Başkan Vekili Denli, “Daha önce okul olarak kullanılan bir binaydı ve şu an boş. Tekrar okul olarak değerlendirilecek” ifadelerini kullandı.

HOBİ BAHÇELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İlimtepe bölgesinde “Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında hayata geçirilecek olan hobi bahçeleri ve sosyal donatı alanlarının yapılacağı alanın tahsisi de gündeme geldi. Toplantıda konuşan Başkan Vekili Faruk Denli, “Proje gerçekten güzel. Biz yer tahsisini yapacağız. Büyükşehir Belediyemiz projeyi hayata geçirecek. Hobi bahçeleri ve sosyal donatı alanları olacak. 100-150 metrekarelik bölmeler olacak. 50 yaş üstü vatandaşlarımızın talepleri alınacak ve ona göre dağıtım yapılacak” dedi.

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Körfez Belediyesi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 3 araç hibe edilmesi ve Spor İşleri Müdürlüğü’nün kurulması maddeleri de kabul edilirken dilek ve temenniler bölümünde meclis üyeleri tek tek söz alarak ilçe ile ilgili vatandaşlardan tarafından kendilerine iletilen konuları aktardı. Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından bir sonraki meclis toplantısının 3 Temmuz günü saat 15.00’te yapılması kararlaştırıldı.

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Yorumlar

(2)
02

Erol Demirbek - birde sinekler ile mücadele için bir birim kursalarda bu işe büyükşehir bakıyor cevabı almasak artık . sivrisinekler çocukların kol bacaklarını delik deşik etti. eskiden iyi kötü bir mücadele yapılıyordu ne oldu ?

Yanıtla . 0Beğen 11 Haziran 16:05
01

Orhan - O müdürlüğe de r tunayı getirsinler;)))) Biz de kuzu kuzu oy vermeye devam edelim

Yanıtla . 0Beğen 11 Haziran 15:51

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