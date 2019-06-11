Berfin, dünya şampiyonasından madalya ile döndü

Fiji’nin Suva kentinde düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonasına 47 ülkeden, 248 sporcu katıldı. Önemli şampiyonaya ilimizden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Milli halterci Berfin Altun’da katıldı. Mavi beyazlı haltercimiz şampiyonadan bir ikincilik, bir üçüncülük elde ederek ülkemizi gururlandırdı.

TOPLAMDA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Fiji’deki Dünya Şampiyonasında Bayanlar 71 kilogramda mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu genç halterci Berfin Altun, koparmada 88 kilo ile 8., silkmede 118 kilo ile 2., toplamda ise 206 kiloluk derecesiyle 3. oldu. Şampiyona sonunda kazandığı iki madalyanın ardından toplamdaki derecesiyle Gençler Dünya üçüncüsü olan Altun, büyük sevinç yaşadı.