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Başkent Nikomedia dünyaya tanıtılacak!

Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından farklı zaman dilimlerinde yürütülen "Çukurbağ Kurtarma Kazıları" Tübitak Projesi olarak hayata geçirildi. Ayrıca Nikomedia ve Çukurbağ alanını tüm dünya ile tanıştıracak prestijli bir kitabın yayımlanacağı duyuruldu.
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Kocaeli’de bulunan Roma Başkenti Nikomedia’ya dair yenilikçi arkeolojik çalışmalar yapan ve bu projenin de yöneticisi olan Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk ve Kocaeli Müze Müdürü Rıdvan Gölcük'ün araştırmacı olarak yer aldığı "Nikomedia'da Bir Roma Anıtı: Çukurbağ Kurtarma Kazılarında Ortaya Çıkarılan Çok renkli Rölyef ve Heykellerinin Teknik, İkonografik Analizi ve Dijital Rekonstrüksiyonu" isimli Tübitak projesi hayata geçirildi. Bu proje ile buluntular ve ortaya çıkarıldıkları arkeolojik alan multidisipliner metotlar (sanat tarihi, arkeometri, kimya, metalürji, bilgisayar teknolojileri) kullanılarak ilk defa bütünüyle incelenmiş, belgelenmiş ve 3 boyutlu dijital rekonstrüksiyonları yapıldı. Yürütücüsü olduğu bu projede Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk, Harvard Üniversitesi’nin en prestijli enstitülerinden biri olan Radcliffe Gelişmiş Bilimler Enstitüsü’ne seçilen, alanındaki ilk Türk bilim insanı olmasıyla biliniyor. Kocaeli Müze Müdürlüğü çok yakında başkent Nikomedia ve Çukurbağ alanını tüm dünya ile tanıştıracak prestijli bir kitabın yayımlanacağını duyurdu.

Bugün 11:14 TSİ - Kültür-Sanat

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