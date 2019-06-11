Hidros Grup, Hidrolik Pazarlama ve Depolama konusunda eleman alacağını duyurdu. Ayrıntılara Kocaeli Gazetesi'den ulaşabilirsiniz.
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Hidros Grup eleman alacak!
Hidros Grup, Hidrolik Pazarlama ve Depolama konusunda eleman alacağını duyurdu.
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Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz