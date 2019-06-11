Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:21 TSİ- Ekonomi G: Bugün 15:11 TSİ

Hidros Grup eleman alacak!

Hidros Grup, Hidrolik Pazarlama ve Depolama konusunda eleman alacağını duyurdu.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Hidros Grup, Hidrolik Pazarlama ve Depolama konusunda eleman alacağını duyurdu. Ayrıntılara Kocaeli Gazetesi'den ulaşabilirsiniz.

Bugün 11:21 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Tarhan: Otomotiv sektörü darboğazda mask
Tarhan: Otomotiv sektörü darboğazda
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
Hidros Grup eleman alacak! mask
Hidros Grup eleman alacak!
Türk-İş yüzde 20.8 zam istiyor mask
Türk-İş yüzde 20.8 zam istiyor
O şirketin konkordato başvurusu reddedildi mask
O şirketin konkordato başvurusu reddedildi
TÜBİTAK, Kocaeli'de görevlendirmek üzere 5 personel alacak mask
TÜBİTAK, Kocaeli'de görevlendirmek üzere 5 personel alacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Darıca'da cinayet! mask
Darıca'da cinayet!
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
Kandıra'da tekne turları başladı mask
Kandıra'da tekne turları başladı
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı
Yaptığı meslek için çırak bulamıyor! "Bu meslek 5 aileyi geçindirir" mask
Yaptığı meslek için çırak bulamıyor! "Bu meslek 5 aileyi geçindirir"

GALERİ

AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi mask
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi
10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun mask
10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
Yürüyüş Yolu, Körfezli öğrencilerle renklendi mask
Yürüyüş Yolu, Körfezli öğrencilerle renklendi
Patlayarak yanma anı kameralara yansıdı mask
Patlayarak yanma anı kameralara yansıdı
Sabaha karşı fabrikada yangın! mask
Sabaha karşı fabrikada yangın!
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada mask
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL