Kiralık PLAJ!

Kandıra Belediyesi mülkiyetine ait bir adet plajı ihale ile kiraya verecek. Kandıra Belediyesi tarafından 19 Haziran Çarşamba günü saat 15.00’te belediyenin meclis salonunda gerçekleşecek ihalede Kumcağız mevkiindeki bulunan kafe ve kafeye bağlı olan plaj kiralanacak.
YARIM MİLYON TL
Kurtyeri Mahallesi Kumcağız mevkiindeki sahil kesiminde bulunan, yaklaşık 100 metrekarelik kafe ile önündeki plaj kiraya çıkacak. Üç yıllığına kiraya verilecek taşınmaz için belediye yıllık 170 bin TL’den üç yıllığına 510 bin TL talep ediyor. Bu fiyata bir de yüzde 18’lik KDV eklenecek.
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Yorumlar
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Erol Demirbek - kıyılar halkın değil mi ? hukukçular bu işe ne diyorlar
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