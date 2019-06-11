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Bir belediyemiz daha T.C. ibaresini ekledi

Kartepe Belediyesi'nin hizmet binasının girişinde, belediyenin isminin yer aldığı tabelanın üzerine "T.C." ibaresi eklendi.
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Kartepe Belediyesi, 2009 yılından 2019 yılına kadar kullandığı hizmet binasından taşındı. Belediye birimleri, 6 Mayıs 2019 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Taş Sokak’ta yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına geçildi. Eski binada olan ve yeni binada olmayan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ibaresi Kartepeliler tarafından fark edilerek sosyal medyada gündeme getirildi.

KONU BÖYLECE KAPANDI

Tartışma yaratan T.C. ibaresinin belediye binasının girişindeki tabelada olmaması yerel basında da sık sık yer aldı. Konu üzerine harekete geçildi ve Kartepe Belediyesi yazısının üzerine T.C. ibaresi eklendi. Konu böylece kapanmış oldu.

GEBZE'DE MECLİS OY BİRLİĞİ İLE KABUL ETTİ

Gebze Belediyesi'nde Mayıs ayı meclis toplantısında İYİ Partili Meclis Üyesi Elüstü'nün verdiği "Gebze Belediyesi’nin önüne T.C. yazılması" yönündeki önerge oy çokluğu ile kabul edilmişti.

Kartepe Belediyesi eski hizmet binası

Kartepe Belediyesi yeni hizmet binası (T.C. ibaresi konulmadan önce)

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Yorumlar

(3)
03

Erol Demirbek - T.C. hepimizindir bu devletin vatandaşı olan gurur ile T.C. yi görmek ister . T.C. den kıllananların, bu devletin vatandaşı olmaya layık olup olmadıkları araştırma konusu olmalı .

Yanıtla . 0Beğen 11 Haziran 15:58
02

Hakan - Keşke yunan galip gelseydi yazsınlarr

Yanıtla . 0Beğen 11 Haziran 15:20
01

Cenk - Türkiye Cumhuriyetinde T.C. ibaresi koymak için meclis kararı gerekiyor. peki daha önce kaldıranlar meclis kararı ile mi kaldırdı T.C. ibaresini. hayır yok tebala yeniledik, yok bina cephesinde tadilat yaptık....

Yanıtla . 0Beğen 11 Haziran 13:52
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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