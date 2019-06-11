Bir belediyemiz daha T.C. ibaresini ekledi

Kartepe Belediyesi, 2009 yılından 2019 yılına kadar kullandığı hizmet binasından taşındı. Belediye birimleri, 6 Mayıs 2019 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Taş Sokak’ta yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına geçildi. Eski binada olan ve yeni binada olmayan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ibaresi Kartepeliler tarafından fark edilerek sosyal medyada gündeme getirildi.

KONU BÖYLECE KAPANDI

Tartışma yaratan T.C. ibaresinin belediye binasının girişindeki tabelada olmaması yerel basında da sık sık yer aldı. Konu üzerine harekete geçildi ve Kartepe Belediyesi yazısının üzerine T.C. ibaresi eklendi. Konu böylece kapanmış oldu.

GEBZE'DE MECLİS OY BİRLİĞİ İLE KABUL ETTİ

Gebze Belediyesi'nde Mayıs ayı meclis toplantısında İYİ Partili Meclis Üyesi Elüstü'nün verdiği "Gebze Belediyesi’nin önüne T.C. yazılması" yönündeki önerge oy çokluğu ile kabul edilmişti.

Kartepe Belediyesi eski hizmet binası

Kartepe Belediyesi yeni hizmet binası (T.C. ibaresi konulmadan önce)