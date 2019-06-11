Önceki gece, Barbaros Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi’nde Hakan Kızılkaya ve Esat Ergin’e ait yan yana bulunan araç kiralama firmalarına giren hırsızlar, 3 bilgisayarı çaldı. Sabah işyerlerine gelen firma sahipleri, bilgisayarların çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Polis işyerlerinde incelemede bulunurken, parmak izi topladı. Güvenlik kameraları incelendiğinde bir motosikletle gelen 2 kişinin işyerlerine girerek bilgisayarları çaldığı görüldü. Hırsızlardan birinin güvenlik kameralarını görünce eliyle yüzünü gizlemeye çalışması dikkat çekti. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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Araç kiralama firmalarına hırsız girdi
Körfez'de 2 araç kiralama firmasına giren hırsızlar 3 bilgisayarı çaldı. Güvenlik kameralarına yakalanan 2 hırsızdan birinin yüzünü eliyle gizlemeye çalışması dikkat çekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz