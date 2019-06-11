Dün akşam saatlerinde, Çayırova Akse Mahallesi Çağdaşkent Mesire alanı çevresinde asayiş ekipleri uygulama yaptı. Polis, sürücüden şüphelenerek bir aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın sürücüsü U.K.'nin üzerindeki 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silaha al konulurken, U.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 12:03 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 12:04 TSİ
Ruhsatsız tabanca ile yakalandı
Çayırova'da polisin yaptığı uygulamada bir kişi ruhsatsız tabanca ile yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz