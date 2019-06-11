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Ruhsatsız tabanca ile yakalandı

Çayırova'da polisin yaptığı uygulamada bir kişi ruhsatsız tabanca ile yakalandı.
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Dün akşam saatlerinde, Çayırova Akse Mahallesi Çağdaşkent Mesire alanı çevresinde asayiş ekipleri uygulama yaptı. Polis, sürücüden şüphelenerek bir aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın sürücüsü U.K.'nin üzerindeki 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silaha al konulurken, U.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 12:03 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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