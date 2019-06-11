Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, Çayırova Emek Mahallesi'nde bulunan bir büfenin deposunda kumar oynatıldığı ihbarını üzerine baskın düzenledi. Ü.Ç.'ye ait büfenin deposunda kumar makineleriyle oyun oynatıldığını tespit edildi. Polis, oyun makinelerine el koydu. Büfenin sahibi Ü.Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, soruşturma başlatıldı.
Bugün 12:14 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 12:15 TSİ
Büfenin deposuna kumar baskını
Çayırova'da büfesinin deposunda kumar oynatan Ü.Ç. gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz