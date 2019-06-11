Muhasebecilerde etkin grup aday oldu

Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) 29. Olağan genel kurulu 22-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Kongrede 7 yönetim kurulu üyesi, 5 disiplin kurulu üyesi, 3 denetim kurulu üyesi ve 29 kişilik üst kurul delegasyonu seçilecek. Yeni yapılan yasal düzenleme ile odalarda başkanlar sadece 2 dönem başkanlık yapabileceği için mevcut Başkan Fikret Gökmen yeniden aday olamayacak. Kongrede bin 850 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Oy kullanmaya gelelim

Etkin Muhasebeciler Grubu, İzmit Tanyıldız Restoranda gerçekleşen programla adaylıklarını duyurdu. Oda sekreterliği ve disiplin kurulu başkanlığını yapan Mustafa Taşpınar öncülüğünde grup “Ben olmasam da olur demeyelim, oy kullanmaya gelelim” sloganıyla yola çıktı. Meslek mensuplarına daha iyi hizmet vermek hedefiyle yola çıkan Etkin Muhasebeciler grubu basın açıklamasında kendilerini tanıttı. Programa mevcut Başkan Fikret Gökmen ve oda üyeleri katıldı.

Başarılar diliyorum

Mevcut Başkan Fikret Gökmen, “Seçimler bittikten sonra artık grup kalmamalı. Tüm adaylar birbirini kucaklamalı. Tüm üyeler için çalışma yapmalı. Ben seçilecek olan yönetimin başarılı olacağından hiç kuşkum yok. Üstün başarılar diliyorum. Özellikle kongrenin ilk günü muhakkak yanımıza 3-4 kişi alıp kongreye katılalım. Grubun isini ve ağırlığını taşıyacak katılım olmasını diliyorum” dedi. Odanın eski başkanlarından Ender Şenol ise “Seçimler her zaman yapılıyor. Meslek mensubu yönetici seçecek. Kendisini temsil edecek ve yönetecek bir yönetim seçmeli. Meslek örgütü toplumsal yapının önemli bir noktası. Meslek mücadelesini birlikte yapmak gerektiğini hep söyledim. Değişimleri ve meslekli yapılanmaları ki sorunları göz önüne aldığımızda daha başarılı oluruz. Size meslekte ve yaşamda başarılar diliyorum” dedi.

Tamamen gönüllülüktür

Etkin Grubun Başkan Adayı Mustafa Taşpınar şu ifadelere yer verdi: “Meslekler arasında ayrışmayı önlemek, çözüm odaklı aktif bir yönetim oluşturmak üzere, üyelerden gelen talepler üzerine aday oldum. Yenilikçi ve sorun çözücü bir yönetim olacağız. Odamızda eğitim programları olacak. Geçmişe bakmıyoruz. Geçmişteki olaylardan ders çıkarak gelecek planlaması yapıyoruz. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım. Yönetimimizdeki arkadaşların maddi beklentisi yoktur. Tamamen gönüllülüktür. Yönetimimizin her yere yetişmesi mümkün değildir. Bu yüzden komisyonlar oluşturduk. Bu komisyonları etkin hale getireceğiz” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN

Yönetim kurulu adayları:

Mustafa Taşpınar, Tülin Keçeci Güngör, Barış Koçak, Engin Köroğlu, Emrah Temizalay, Canan Yaş, Fevzi Yıldırım.

Denetim kurulu adayları:

Serdar Kandemir, Cemalettin Köksal, Sevgi Orhan.

Disiplin kurulu adayları:

Özcan Çakır, Hasan Malo, Hakan Bıçakçı, Dayimi Gümüş, Merve Yıldırım.

MUSTAFA TAŞPINAR KİMDİR?

1963 yılında İzmit’te doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Evli üç çocuk babası. 1995 yılında mali müşavir oldu. 2000 yılında beri oda da aktif görevlere bulundu.