Tarhan: Otomotiv sektörü darboğazda

CHP Kocaeli Milletvekili ve Sanayi Komisyonu üyesi Tahsin Tarhan, çok sayıda temel sanayi dalının başlıca alıcısı ve bu alanlardaki teknolojik gelişmenin de sürükleyicisi olan otomotiv sektörünün sorunları ile ilgili önlem alabilmek amacıyla TBMM Başkanlığına bir araştırma önergesi verdi.

PAZARDAKİ PAYINI KAYBEDİYOR

Geçtiğimiz yıllarda sürekli artış gösteren küresel otomotiv üretiminin, 2018 yılında durağanlaştığına dikkat çeken Tarhan “Küresel üretim, 2017 yılı ile hemen hemen aynı oranda gerçekleşirken Türkiye’de büyük bir kayıp var. Otomotiv pazarı 2018 yılında yüzde 35 gibi ciddi bir oranda daraldı, küresel üretim ve pazardan aldığımız payda gerileme yaşanıyor. 2019 yılının Ocak-Nisan dönemi verileri de umut vermiyor. Toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azaldı. Ağır ticari araç pazarında yüzde 60 azalma görünüyor” dedi.

AVRUPA SATIŞLARI​ YARI YARIYA AZALDI

Tarhan şunları söyledi: ‘’Türkiye’de ihracatın öncü sektörü olmasına rağmen, 2019 yılının Ocak-Nisan döneminde Avrupa pazarı satışlarına baktığımızda, otomotiv satışlarında Türkiye geçen yıla göre yüzde 48,4 gerileme yaşamış. Toplam Avrupa pazarı yüzde 1,4 daralırken, biz geçen yıl sattığımız rakamın ancak yarısına ulaşabiliyoruz. Sektördeki üretim yetkinliğimiz, bugüne kadar kullanılan teknolojilerle, dünyadaki pek çok ülkeyle rekabet edebilecek düzeyde, hatta bazı ülkelerden daha ilerdeyiz. Türkiye Otomotiv Sanayisi üretiminin yüzde 85'ini ihraç ederken, ihracattaki bu daralmayı iyi okumak zorundayız.

REKABET EDEMEYİZ

Türkiye’de 22 yıldır üretim yapan Honda, küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği nedeniyle Kocaeli’deki fabrikasını kapatma kararını geçtiğimiz aylarda açıkladı. Otomotiv sektöründe dünya genelinde bir dönüşüm yaşanıyor. Elektrikli araçlar, bağlantılı araçlar, akıllı ulaşım sistemleri ve otonom araçlar hayata geçiriliyor.

RİSK ALTINDA

Dünya genelinde yaşanan dönüşümün içinde bir an önce yer alınmazsa, Türkiye ekonomisi için olağanüstü önem taşıyan bu sektörün geleceğinin risk altında olduğu çok açıktır. Yan sanayi ve tedarikçileri ile birlikte, sanayi istihdamının yaklaşık %15 ini oluşturan otomotivin geleceğini planlamak zorundayız. Mevcut sorunların kapsamlı incelemesini yaparak, acilen uygun politikaların belirlenmesi gerekiyor.’’