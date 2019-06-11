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Gebze'de kavga: 1 yaralı

Gebze'de iki aile arasında çıkan kavgada bir genç yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesinde, önceden de aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kavga eden kişileri ayırmak isteyen 17 yaşındaki A.D. kafasına isabet eden taş nedeniyle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen polis ekipleri, grubu ayırdı. Yaralı A.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bugün 13:22 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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