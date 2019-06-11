Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesinde, önceden de aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kavga eden kişileri ayırmak isteyen 17 yaşındaki A.D. kafasına isabet eden taş nedeniyle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen polis ekipleri, grubu ayırdı. Yaralı A.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bugün 13:22 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 16:04 TSİ
Gebze'de kavga: 1 yaralı
Gebze'de iki aile arasında çıkan kavgada bir genç yaralandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz