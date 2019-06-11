Murat Cinemre yönetiminde kurulan Gölcük Karadenizspor da U-13 Futbol Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı. Son maçını da kazanan ekip mutlu sona ulaşırken kupasına da kavuştu.
Bugün 13:24 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:25 TSİ
Gölcük Karadeniz U13’te şampiyon
Murat Cinemre yönetiminde kurulan Gölcük Karadenizspor da U-13 Futbol Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz