Belediye Derince 8 Temmuz’da toplanıyor

3. Lig’deki yeni Kocaeli temsilcisi Belediye Derince, yeni sezonu 8 Temmuz’da açacak. Bu süreye kadar mevcut kadroyla masaya oturulacak, transferler yapılacak, akademi kadroları oluşturulacak.

BÜROKRATİK İŞLEMLERİ YOĞUN…

Bu sezon BAL’dan 3.Lig’e çıkan Belediye Derincespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Profesyonellik lisansı için çabalayan Belediye Derince yönetimi, son derece yoğun günler yaşıyor. Diğer kulüplerin aksine, bürokratik işlemleri hayli fazla olan kulüp, kongre sonrasında hemen işbaşı yaptı. Mevcut kadroyla sözleşme yenileme, futbolcuları profesyonel yapma, yine profesyonel dış transferlerde de mesafe almak zorunda olan kulüp yönetimi, bayram tatili de yapmadı.

KAMP BOLU’DA YAPILACAK…

Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe, yeni sezon için yaptığı açıklamalarında “İlk kez 3’ncü Lig’de mücadele edeceğiz. Onun için kalıcı bir takım yapmak istiyoruz. Derince büyük bir camia. Önce iç transfer görüşmeleri yapacağız ve daha sonra dış transfer çalışmalarına başlayacağız. Transferi bitirdikten sonra, yeni sezon ilk çalışmasını tesislerimizde bir hafta süreyle yapacağız. Bir hafta sonra da 12 veya 15 günlük kamp için, büyük olasılıkla, Bolu civarı bir otelde kamp yapmak istiyoruz. Burada en az 4-5 hazırlık maçı yapıp, kampı tamamlanıp, tesislerimize döneceğiz ve çalışmalarımızı devam edeceğiz” dedi.

YEŞİLYURT RAPOR VERECEK

Teknik direktör olarak yeniden Talip Yeşilyurt ile anlaşan kulüp yönetimi, planlamasını da yaptı. Buna göre takım 1 Eylül’de başlayacak yeni sezon öncesinde 8 Temmuz Pazartesi günü tesislerinde toplanacak. Talip Yeşilyurt’un vereceği rapor doğrultusunda dış transferde en az 5-6 futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen ekip, Yeşilyurt ile sezon boyunca yola devam etmek kararlılığında gözüküyor.