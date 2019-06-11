Gölcükspor’da transfer taarruzu

Geçen sezon zor anlar yaşayan ve son maçta Bağcılar’ı İstanbul’da 5-1 yenerek ligde kalmayı başaran 3.Lig temsilcisi Gölcükspor, yeni sezon için, Temmuz ayının ilk haftasında toplanacak ve ardından çalışmalara kendi tesislerinde başlayacak. Gölcükspor’da teknik sorumlu olarak şu anda 2 teknik sorumlu ile görüşmeler devam ederken, takımı ligde tutan Ali Beykoz ile yollar kesinlikle ayrıldı.

ESKİ KOCAELİSPORLU METİN YILDIZ AĞIR BASIYOR

İki sezon önce Kocaelispor’da görev yapan ve 3.Lig finali oynatan Ümit Metin Yıldız ile görüşmeler devam ediyor. Yine Payasspor ile sezonu tamamlayan teknik adam Mehmet Seçkin ile de görüşmeler yapılıyor. Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin ve yönetimi, dün Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile baş başa görüştü. Kırmızı Siyahlılar, iç ve dış transferler için rapor verdi. Onursal başkan Sezer, yeni sezon için verebileceği destekleri de açıkladı. Gölcükspor teknik sorumlu ve iç-dış transfer için, başkandan onay bekliyor.