Gölcükspor’da transfer taarruzu

Geçen sezon zor anlar yaşayan ve son maçta Bağcılar’ı İstanbul’da 5-1 yenerek ligde kalmayı başaran 3.Lig temsilcisi Gölcükspor, yeni sezon için, Temmuz ayının ilk haftasında toplanacak ve ardından çalışmalara kendi tesislerinde başlayacak. Gölcükspor’da teknik sorumlu olarak şu anda 2 teknik sorumlu ile görüşmeler devam ederken, takımı ligde tutan Ali Beykoz ile yollar kesinlikle ayrıldı.
ESKİ KOCAELİSPORLU METİN YILDIZ AĞIR BASIYOR
İki sezon önce Kocaelispor’da görev yapan ve 3.Lig finali oynatan Ümit Metin Yıldız ile görüşmeler devam ediyor. Yine Payasspor ile sezonu tamamlayan teknik adam Mehmet Seçkin ile de görüşmeler yapılıyor. Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin ve yönetimi, dün Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile baş başa görüştü. Kırmızı Siyahlılar, iç ve dış transferler için rapor verdi. Onursal başkan Sezer, yeni sezon için verebileceği destekleri de açıkladı. Gölcükspor teknik sorumlu ve iç-dış transfer için, başkandan onay bekliyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz