6 futbolcunun sözleşmesi bitti

Göcükspor’da önce iç transfer görüşmeleri yapılacak. Şu anda iç transferde sözleşmeleri biten futbolcular Uğur Uğur, Uğur Özcan, Uğur Erek, Kadir Gezer, İbrahim Demirel ve Kaleci Mustafa’nın sözleşmeleri sona erdi. Bu oyuncularla masaya oturulacak. Daha sonra dış transferde 5 veya 6 futbolcu transfer edilecek.