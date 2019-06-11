Göcükspor’da önce iç transfer görüşmeleri yapılacak. Şu anda iç transferde sözleşmeleri biten futbolcular Uğur Uğur, Uğur Özcan, Uğur Erek, Kadir Gezer, İbrahim Demirel ve Kaleci Mustafa’nın sözleşmeleri sona erdi. Bu oyuncularla masaya oturulacak. Daha sonra dış transferde 5 veya 6 futbolcu transfer edilecek.
Bugün 13:29 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:30 TSİ
6 futbolcunun sözleşmesi bitti
Göcükspor’da önce iç transfer görüşmeleri yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz